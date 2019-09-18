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"Вероятнее всего, это последнее мировое первенство": Беленюк вскоре закончит со спортом

18 сентября, 16:53

Об этом сказал сам спортсмен у себя в Instagram

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

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Украинский борец Жан Беленюк на нынешнем чемпионате мира по борьбе во второй раз за карьеру завоевал золото мирового первенства. Для него это соревнование станет последним. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

"Вот и закончился чемпионат мира для борцов греко-римского стиля. Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почета! В копилке нашей сборной одна медаль и две лицензии на Олимпийские игры в Токио (60 кг и 87 кг). Сейчас собираем вещи и выезжаем в аэропорт. Я лично очень соскучился за домом, так что жду с нетерпением возвращения на родную землю. Скоро увидимся, друзья", – написал спортсмен.

Напомним, ранее Жан Беленюк выиграл "золото" Евроигр-2019 в Минске, отметив победу гопаком под игравший на арене Дворца спорта хит Turn Down For What. В решающей схватке в столице Беларуси Жану безуспешно противостоял азербайджанец Ислам Аббасов.

А так Беленюк танцевал на тренировочном ковре

На Олимпиаде-2016 в Рио Жан Беленюк завоевал "серебро". По мнению многих, "золота" на тех Играх украинца несправедливо лишили судьи.

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борьба Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: Сегодня|Спорт

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