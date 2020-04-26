"И тут Остапа понесло": глава UFC запланировал три турнира по единоборствам за восемь дней

Спортивные соревнования уже понемногу начинают оживать, хотя борьба с коронавирусом еще продолжается. Президент UFC Дана Уайт решил, что как мед, то ложкой. После того, как в США власти Флориды разрешили проводить спортивные мероприятия, он с коллегами договорился сразу о трех турнирах по смешанным единоборствам! Как мы вчера сообщали, UFC представил проморолик боя между Фергюсоном и Гэтжи.

Зал в Джексонвилле предоставил арену для боев – октагон, но сражения ожидаемо пройдут без зрителей. Дана Уайт сначала перенес туда многострадальный турнир UFC249, а затем сумел в короткий срок устроить еще два турнира в течении восьми дней. Теперь 13 мая ожидается турнир UFC Fight Night 171, главным событием которого станет поединок между представителями полутяжелого веса Гловером Тейшейрой и Энтони Смитом. Его перенесли из Линкольна, где должны были биться 25 апреля. А 16 мая на той же арене в рамках шоу UFC Fight Night 172 сойдутся Алистар Оверим и Уолтер Харрис – их встреча ранее переносилась дважды!

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Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram

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