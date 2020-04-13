Олимпийская чемпионка сняла штаны, стоя на руках: необычный челлендж

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз развлекается на карантине. В этот раз девушка приняла участие в необычном челлендже, суть которого сводится к тому, чтобы выполнить какие-то действие, стоя при этом на руках. Для знаменитой гимнастки такое задание особых трудов не составило.
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Участвуя в челлендже, Симона убила сразу трех зайцев: девушка продемонстрировала свое умение балансировать, стоя на руках, сняла штаны и похвасталась идеально фигурой.
23-летняя спортсменка дебютировала на Олимпиаде-2016 в 19-летнем возрасте и сразу же завоевала четыре золотые медали. Также на ее счету "бронза" в упражнении на брусьях. На тот момент Симона уже являлась 10-кратной чемпионкой мира, а на данный момент имеет 19 наград высшего достоинства, при этом пять раз побеждала в абсолютном первенстве.
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