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Идеальная 42-я улица, а вот мимы не пошли: украинские танцоры привезли бронзу из Беларуси

20 октября, 14:39

Назарова и Никитин в Минске обновили личный рекорд

Ритм-танец украинцев был почти идеален

Ритм-танец украинцев был почти идеален

Украина начинает обзаводиться медалями уже и стремительно накатывающего зимнего сезона. В начале октября мы писали, что первую награду выиграл юный фигурист Шмуратко. И вот наши танцоры Александра Назарова и Максим Никитин завоевали бронзу международного турнира Minsk-Arena Ice Star в столице Беларуси. Вперед украинские фигуристы пропустили только чемпионов из Испании Сару Уртадо и Кирилла Халявина и польский тандем Наталья Калишек / Максим Сподырев.

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При этом в ритмическом танце, основой для которого стала тема мюзикла "42 улица", украинцы показали лучший прокат своей программы и в турнирной таблице шли вторыми. В техническом плане они были безупречны, получив наивысшую техническую оценку среди всех участников. А лидерам, испанцам Саре Уртадо и Кириллу Халявину, Александра и Максим незначительно проиграли в компонентах. Судьи оценили ритм-танец харьковчан в 75,35 балла – личный рекорд учеников Галины Чуриловой.

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А вот произвольный танец у украинских танцоров не пошел, из-за допущенных ошибок с ребят сняли три балла. И даже с личным рекордом по сумме двух программ – 178,62, что почти на шесть баллов выше предыдущего достижения, – они опустились на третье место.

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Для Назаровой и Никитина это уже третья в сезоне награда на соревнованиях серии ISU Challenger Series. Они заняли третье место на этапе "Ломбардия трофи", а также выиграли международный турнир Merraluna Cup в Италии.

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