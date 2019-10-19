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Скандальная Соловей в бронзе: украинка стала третьей на чемпионате Европы в Нидерландах

19 октября, 23:10

Она принесла вторую медаль нашей стране после Стариковой

Украинка едет к своей медали ЧЕ/ Фото UEC

Украинка едет к своей медали ЧЕ/ Фото UEC

Украинка Анна Соловей, которая летом победила хама-президента федерации, грозившего выгнать ее из сборной, вырвала бронзовую медаль чемпионата Европы по велотреку в групповой гонке в Нидерландах. Наша спортсменка набрала 38 очков (20 за круг преимущества и 18 на промежуточных финишах), уступив лишь итальянке Марии Джулии Конфалоньери (46) и белоруске Татьяне Шараковой (44). Летом Анна завоевала "золото" в гонке по очкам на II Европейских играх в Минске.

Для Украины это вторая медаль текущего Евро. Вчера "серебро" в спринте положила в копилку Елена Старикова. В финале она дважды уступила россиянке Анастасии Войновой (0:2), ставшей 10-кратной чемпионкой Европы.

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велогонщик Велоспорт Чемпионат Европы Анна Соловей Елена Старикова

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