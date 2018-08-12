Игорь Радивилов завоевал "серебро" чемпионата Европы в опорном прыжке

Украинец в пятый раз в карьере поднялся на пьедестал континентального первенства

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, который проходит в Глазго. Игорь выступал под предпоследним стартовым номером в финале опорного прыжка и знал результаты своих основных конкурентов. Первый прыжок Радивилов исполнил на 14.733 (5.600 сложность и 9.133 исполнение), а второй – на 15.000 (5.600 сложность и 9.400 исполнение). В итоге, со средним результатом 14.866 балла украинец занял второе место, уступив 0.034 очка россиянину Артуру Далалояну, который защитил титул чемпиона Европы в этой дисциплине.

Эта медаль стала для Радивилова уже пятой на чемпионатах Европы и второй в опорном прыжке. К сожалению, украинец не сумел пробиться в финал в своей второй профильной дисциплине – упражнениях на кольцах.

Отметим, что помимо Радивилова в индивидуальные финалы прошел Петр Пахнюк:

В свою очередь, жена Игоря Ангелина Радивилова помогла женской сборной впервые за восемь лет выйти в командный финал континентального первенства.

Напомним, что сегодня появилось видео невероятных эмоций Марины Бех, завоевавшей медаль чемпионата Европы.

Ранее фанатов зажигательным танцем порадовала Ирина Климец, которая завоевала место в финале соревнований в метании молота.