Зажигательный танец украинской метательницы молота на чемпионате Европы

Украинская легкоатлетка Ирина Климец вышла в финальную часть чемпионата Европы в метании молота. В квалификации Климец показала девятый результат, в лучшей попытке метнув молот на 69,44 метра. С лучшим результатом в финал попала польская спортсменка Анита Влодарчик – 75,10 метра. После удачной попытки Ирина Климец исполнила зажигательный танец, который стал украшением чемпионата Европы:

Еще две украинские метательницы молота не смогли квалифицироваться в финал. Ирина Новожилова с результатом 64,70 метра заняла 23-е место в квалификации, а Алена Шамотина стала 27-й (61,66 метра). Для того, чтобы попасть в финал, нужно было метнуть молот на 70 метров, либо попасть в топ-12 по итогам двух групп.

Медали в метании молота у женщин будут разыграны в воскресенье, начало – в 20:30 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что на чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа. Из-за аварии пришлось отложить старт женских соревнований в ходьбе на 20 км.

Ранее в пятницу сразу две украинки попали на подиум чемпионата Европы на дистанции 800 метров. Наталья Прищепа принесла Украине второе "золото" на чемпионате Европы по легкой атлетике, Ольга Ляховая взяла "бронзу".