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Именинник дня – "футболист" в США из Днепра с одним из самых крупных контрактов в украинском спорте

3 мая, 15:46

Андрей Фоменко

Игорь Ольшанский из Днепра добился больших успехов в американском футболе

Сегодня, 3 мая, день рождения отмечает Игорь Ольшанский – один из самых известных игроков Национальной футбольной лиги США в 2000-х годах. Парень родился в Днепропетровске в 1982 году, но в 1989-м его еврейская семья переехала в Сан-Франциско. В детстве он занимался баскетболом и боксом (для самозащиты), но затем судьба его привела в американский футбол, где она стал настоящей звездой.

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Ольшанский начал проявлять себя уже в студенческом возрасте. Не в последнюю очередь своими успехами он обязан впечатляющим габаритам: при росте в два метра он весил 143 кг. При этом он оставался довольно подвижным и многих своих соперников просто сносил. В университете Орегона поразил всех, установив рекорд в жиме лежа в 229 кг.

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В 2004 году Игорь на драфте НФЛ был выбран "Сан-Диего" под 35-м номером. За пять лет он получил от "Чарджерс" около 7,5 миллиона долларов, зато в 2009 году подписал впечатляющий контракт. "Даллас Ковбойз" согласился заплатить ему 18 "лимонов" за четыре года. Однако осенью 2011 года он перешел в "Майами" и вскоре вынужден был закончить карьеру из-за травмы.

Женился Игорь на Лие Рубинштейн и живет в Сан-Диего в Калифорнии. Имел неприятности с полицией из-за марихуаны, но ограничился одной ночью в участке. Воспитывает двоих детей, работает тренером.

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