Испанец, который лучше всех стоит на коньках: трогательный "Чарли" и революционер-"Супермен"

Что вы знали о фигурном катании в Испании, пока не увидели на льду Хавьера Фернандеса? Он напрочь переписал историю этого красивого вида спорта на Пиренеях. В 2009 году он стал первым испанским одиночником с 1956 года, завоевавшим для страны право выступления на Олимпиаде, а затем лишь вторым медалистом Испании на зимних Играх.

Читайте также: Событие, которое всколыхнуло всю Англию: 31 год страшной трагедии на "Хиллсборо"

Только Хави и россиянин Евгений Плющенко по семь раз выигрывали чемпионаты Европы, но лишь уроженец Мадрида делал это семь лет подряд! И сегодня выдающему фигуристу, двукратному чемпиону мира и обладателю множества других наград исполняется 29 лет.

Реклама

Хавьер Фернандес / Фото: Getty Images

Надо сказать, что как большинство испанских мальчишек Хавьер в детстве больше увлекался футболом, а также симпатизировал теннису. Но фигурным катанием увлеклась его старшая сестра Лаура, и он последовал за ней уже в семилетнем возрасте, что считается весьма поздно по меркам фигуристов. Но родители поддерживали детей, хоть на оплату тренировок и уходила треть семейного бюджета.

Реклама

Но в какой-то момент пришлось делать выбор, чью карьеру спонсировать, так как на двоих детей-фигуристов денег не хватало. И Лаура решила бросить спорт и уйти в медицину, чтобы Хавьер мог продолжать свои занятия на льду. В одном из интервью Фернандес скажет, что сестра совершила благородный поступок, сознательно поставив крест на собственной спортивной карьере.

В семье Фернандес пришлось потуже затянуть пояса и в 2008 году, когда Хавьер переехал в США, где начал заниматься под руководством российского специалиста Николая Морозова. Тренер не брал деньги за уроки, но надо было платить за квартиру и на что-то жить. Испанская федерация фигурного катания отрицательно отнеслась к отъезду Фернандеса, но своими быстро растущими результатами он доказал, что сделал правильный выбор.

Смотрите фантастическое показательное выступление Фернандеса

Реклама

И хоть на Олимпиаде-2010 в Ванкувере 18-летний фигурист занял лишь 14 место, все крупнейшие специалисты отмечали огромный потенциал дебютанта Игр. В том же 2010 году судьбоносным для Хавьера стало решение перейти в группу чемпиона мира и олимпийского призера Брайана Орсера, под руководством которого приходилось каждый день смиренно отрабатывать пятичасовые прокаты.

"На самом деле он пришел в очень удачный момент. Как раз тогда мы расстались с Юна Ким. Еще один мой ученик – Адам Риппон – также перешел к другому тренеру. Так что я был открыт для предложений (смеется). Я знал, кто такой Фернандес, понимал, что он талантливый парень. Поэтому сказал: "Ок, приезжай в июле". Первый совместный сезон получился непростым, было много работы, мне многому предстояло его научить. Нам надо было приспособиться друг к другу. Если быть честным, Хавьер не сразу понял, насколько тяжело необходимо работать, и что этот труд потом окупается. Но он быстро научился", – вспоминал Орсер.

Но менее чем через три года после начала сотрудничества Хавьер стал чемпионом континента и бронзовым призером мирового первенства. В сезоне-2013/14 Хавьер защитил титул лучшего фигуриста Европы, снова стал бронзовым призером чемпионата мира, а на Играх-2014 в Сочи занял обидное четвертое место.

В следующем олимпийском цикле Фернандес продолжил свою серию победных выступлений на Евро, стал двукратным чемпионом мира, победив в Шанхае-2015 и Бостоне-2016. Причем за его спиной остались такие титулованные ребята, как Патрик Чан и Юдзуру Ханю. И не зря испанец справедливо считался одним из главных претендентов на медали Игр-2018.

В Пхенчхане после короткой программы Фернандес уступал только японцу Юдзюру Ханю, с которым ни один год катался бок-о-бок в команде Орсера. Но в произвольной программе стал лишь четвертым, в итоге пропустив на вторую ступень пьедестала еще и представителя Японии Сему Уно. Конечно, ему очень хотелось взять "золото", которое Хавьер, безусловно, заслужил своим трудом и талантом, но и призером Игр становились далеко не все выдающиеся спортсмены.

INSTAGRAM

В 2019 году Хавьер выиграл свой седьмой чемпионат Европы и завершил карьеру в любителях, чтобы давать свои ледовые шоу для сотен тысяч фанатов по всему миру. Фернандеса мог не получиться прыжок, но его чувство музыки, владение коньком и актерская игра перекрывали все недостатки в глазах зрителей. Его темпераментные, лирические и бесконечно душевное программы хочется пересматривать и сегодня.

Смотрите, как днепровские фигуристы стали призерами третьих зимних Юношеских Олимпийских игр

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама