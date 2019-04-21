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Исторический матч: сборная Украины по керлингу дебютировала на чемпионате мира

Сегодня, 16:04

В своем первом поединке украинцы крупно уступили команде Японии

Евгений Стадник на ЧМ. Фото worldcurling.org
Евгений Стадник на ЧМ. Фото worldcurling.org.

Сборная Украины по керлингу дебютировала на чемпионате мира среди смешанных пар. На мировом первенстве нашу страну представляют Евгений Стадник и Елена Паздерская. В первом поединке наша команда уступила Японии – 1:9 (0:2, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1. 0:0). Сегодня украинцы встретятся с Канадой. Кроме того, в нашей группе еще сборные Беларуси, Гонконга, Дании, Румынии и Швеции.

В чемпионате мира участвуюь 48 сборных. На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 6 групп по 8 команд, где играют между собой в один круг. Затем 16 лучших команд выходят в плей-офф, где борются за медали по олимпийской системе.

Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг"Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.

Напомним, что в Украине создается команда, в планах которой участие в чемпионате Европы по керлингу: репортаж с тренировки.

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Тег чемпионат мира, керлинг

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Сегодня|Спорт

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