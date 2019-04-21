Исторический матч: сборная Украины по керлингу дебютировала на чемпионате мира
В своем первом поединке украинцы крупно уступили команде Японии
Сборная Украины по керлингу дебютировала на чемпионате мира среди смешанных пар. На мировом первенстве нашу страну представляют Евгений Стадник и Елена Паздерская. В первом поединке наша команда уступила Японии – 1:9 (0:2, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1. 0:0). Сегодня украинцы встретятся с Канадой. Кроме того, в нашей группе еще сборные Беларуси, Гонконга, Дании, Румынии и Швеции.
В чемпионате мира участвуюь 48 сборных. На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 6 групп по 8 команд, где играют между собой в один круг. Затем 16 лучших команд выходят в плей-офф, где борются за медали по олимпийской системе.
Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг. "Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.
Напомним, что в Украине создается команда, в планах которой участие в чемпионате Европы по керлингу: репортаж с тренировки.
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