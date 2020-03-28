Итальянские ватерполисты выставили на аукцион чемпионские перстни для борьбы с коронавирусом

Мужская сборная Италии по водному поло выставила на интернет-аукцион чемпионские перстни, чтобы помочь больнице в Бергамо. Сборная Италии в 2019 году выиграла титул чемпионов мира и была признана La Gazzetta dello Sport командой года в своей стране, получив чемпионские перстни.

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"Мы решили с ребятами выставить эти перстни в поддержку благотворительной инициативы, чтобы победить, мы все должны быть едины и, пусть и на расстоянии, передать силу и доверие друг другу. Бергамо среди городов, наиболее пострадавших от пандемии. Врачи и весь персонал больницы неустанно работают, чтобы помочь многим людям, которые оказались в тяжелой ситуации. Им нужна наша помощь, конкретные вещи, инструменты и медицинские материалы для интенсивной терапии", – заявил капитан сборной Италии Пьетро Фильоли. В тренде Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

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Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Италии насчитали 8215 умерших и 80589 зараженных COVID-19. Смертность на Апеннинах превышает 10%.

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