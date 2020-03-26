В Италии от коронавируса умерло более восьми тысяч человек

Но число летальных исходов за сутки сокращается на протяжении уже четырех дней

Число умерших от вызванной коронавирусом пневмонии в Италии за последние сутки составило 662. А тем временем, общее число летальных исходов превысило восемь тысяч.

Об этом сообщили представители Департамента гражданской защиты страны.

Число заразившихся увеличилось почти на 4,5 тысячи, из них 2,5 тыс. случаев приходятся только на область Ломбардия. Число инфицированных в Италии в настоящее время составляет 62 013. Отметим, что после трех дней постепенного снижения числа заражений оно снова значительно возросло. Число летальных исходов сокращается на протяжении уже четырех дней после того, как за сутки умерли почти 800 человек. Число вылечившихся за последние сутки достигло почти 1 тыс.

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Общее число заболевших с момента начала распространения коронавируса в стране, включая умерших и вылечившихся (10 361 человек), составляет 80 539, что лишь на несколько сотен меньше, чем в Китае. Там общее число инфицированных составляет 81 285, при этом 74 тыс. человек продолжают в КНР лечение.

Ранее мы сообщали о том, как Италия во время пандемии коронавируса спасает экономику.

Тем временем, помощь Италии от России оказалась бесполезной.

Видео: Reuters

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