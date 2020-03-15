Из-за коронавируса Украина срочно эвакуировала из Франции своих регбистов

65 юных спортсменов и 20 тренеров находились на стажировке во французском городе Бержерак

Украина срочно эвакуировала из Франции юношеские команды по регби, которые находились на стажировке в этой стране, сообщает украинская Федерация регби. 65 юных спортсменов в возрасте 12-18 лет и 20 человек тренерского и обслуживающего персонала пребывали во французском городе Бержерак.

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На родину спортсмены должны были вернуться 17 марта. Однако украинский консул в Париже договорился об их досрочном возвращении, чтобы регбисты успели пересечь границу Польши и Украины до ее закрытия.

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Напомним, согласно принятому накануне распоряжению Кабинета министров, наша граница будет закрыта для иностранцев на две недели с 16 марта, а с 17-го числа Украина из-за распространения коронавируса прекращает пассажирское авиасообщение. Гражданам Украины, которые не успеют в течение этого времени вернуться домой, в Кабмине рекомендуют обратиться в ближайшие консульства нашей страны в странах пребывания.

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