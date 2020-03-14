Как 14-летний украинский вундеркинд будет бороться за медали Олимпиады: "Усложнили один прыжок"

Украинские прыгуны в воду всегда в числе претендентов на медали крупных турниров и они уже завоевали четыре лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Последняя возможность зацепиться за пропуск на Игры – этап Кубка мира в апреле в Токио. Состоится ли этап из-за угрозы коронавируса и как к нему готовятся наши спортсмены, рассказала главный тренер сборной Тамара Токмачева.

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"С 13 по 17 марта в Киеве открытый Кубок Украины. Дальше у нас должны быть в марте две Мировые серии в Казани и в Лондоне, а потом сбор и, если не отменят, то в апреле этап Кубка мира в Токио, где будет разыгрываться последние олимпийские лицензии. Состоятся ли соревнования? Все меняется очень быстро. Пока говорят, что все будет по расписанию, но все непредсказуемо. Мы точно не поедем в Южную Корею для адаптации перед этапом Кубка мира в Токио. Что делать – пока не знаю. Видимо, придется обойтись без адаптации".

Алексей Середа / Фото: Getty Images

По составу на Кубок мира Тамара Токмачева отметила: "Вопросы у нас только по синхронной паре на 3-метровом трамплине. Претендуют Федорова/Шелестюк и Кесарь/Письменская. На трехметровом трамплине в синхроне выступят Горшковозов и Колодий, на вышке Середа и Сербин. В пару к Софии Лыскун на синхрон на вышку нашли 15-летнюю девочку – Ксению Байло. Уже собрали ей прыжки, но времени мало, чтобы напрыгать. Посмотрим, удастся ли за полтора месяца что-то успеть".

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14-летний Алексей Середа на церемонии спортивного "Оскара" стал "Восходящей звездой" украинского спорта. Он стал четвертым на чемпионате мира и первым на Европе, но отмечалось, что для борьбы за медали Олимпиады ему нужно усложнять программу.

"Середе усложнили один прыжок. Планировали два, но травмы не позволяют этого сделать. С новой программой коэффициент сложности будет на 0,6 больше, так что можно будет бороться", – говорит Токмачева.

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