Сенсация года в Украине и лучшая сборная по игровым видам спорта: все "Герои спортивного года-2019"

В Киеве состоялась церемония награждение лауреатов Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019". Как мы рассказывали ранее, лучшей спортсменкой Украины стала Дарья Белодед, а лучшим спортсменом прошлого года – Жан Беленюк.
Помимо главный наград также статуэтки получили:
- Лучший тренер: Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед, личные тренеры Дарьи Белодед;
- Восходящая звезда: Алексей Середа, четвертое место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);
- Олимпийская надежда Украины: Ярослава Магучих, серебряная призерка чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;
- Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта): Алексей Бычков, чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу;
- Сенсация года: Дмитрий Пидручный, чемпион мира по биатлону;
- Сильные духом (паралимпийские виды спорта): Марина Поддубная, двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовая призерка чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения.
Также на церемонии наградили сборную Украины по футболу U-20. Команду Александра Петракова признали лучшей сборной страны по игровым видам спорта. В июне прошлого года украинцы выиграли чемпионат мира среди сверстников в Польше.
Лучшей сборной признали украинскую команду по фехтованию на шпагах в лице Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина и Романа Свичкаря, которые стали серебряными призерами чемпионата мира.
Ранее Беленюк показал видео из столовой в Раде и рассказал, во сколько ему обходится пообедать в парламентском буфете.
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