Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Сенсация года в Украине и лучшая сборная по игровым видам спорта: все "Герои спортивного года-2019"

9 марта, 22:43

Максим Перепелица

Главные награды взяли Жан Беленюк и Дарья Белодед

В Киеве состоялась церемония награждение лауреатов Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019". Как мы рассказывали ранее, лучшей спортсменкой Украины стала Дарья Белодед, а лучшим спортсменом прошлого года – Жан Беленюк.

Помимо главный наград также статуэтки получили:

Реклама

  • Лучший тренер: Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед, личные тренеры Дарьи Белодед;
  • Восходящая звезда: Алексей Середа, четвертое место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);
  • Олимпийская надежда Украины: Ярослава Магучих, серебряная призерка чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;
  • Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта): Алексей Бычков, чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу;
  • Сенсация года: Дмитрий Пидручный, чемпион мира по биатлону;
  • Сильные духом (паралимпийские виды спорта): Марина Поддубная, двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовая призерка чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения.

Также на церемонии наградили сборную Украины по футболу U-20. Команду Александра Петракова признали лучшей сборной страны по игровым видам спорта. В июне прошлого года украинцы выиграли чемпионат мира среди сверстников в Польше.

В тренде
В Украине вручают спортивные "Оскары": онлайн-трансляция шоу

Лучшей сборной признали украинскую команду по фехтованию на шпагах в лице Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина и Романа Свичкаря, которые стали серебряными призерами чемпионата мира.

Ранее Беленюк показал видео из столовой в Раде и рассказал, во сколько ему обходится пообедать в парламентском буфете.

Видео: YouTube

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Дмитрий Пидручный Жан Беленюк сборная Украины U20 Дарья Белодед Ярослава Магучих

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Одесского шахматиста, сыгравшего за Россию против Украины, нашли мертвым
Одесского шахматиста, сыгравшего за Россию против Украины, нашли мертвымДругие
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Требовала у Украины 50 миллионов долларов: первая олимпийская чемпионка страны проиграла суд
Требовала у Украины 50 миллионов долларов: первая олимпийская чемпионка страны проиграла судДругие
В Японии пропал известный украинский спортсмен: он собирался покорять Фудзияму
В Японии пропал известный украинский спортсмен: он собирался покорять ФудзиямуДругие
Олимпийский чемпион в столице угощал шампанским, но киевляне боялись его пить
Олимпийский чемпион в столице угощал шампанским, но киевляне боялись его питьДругие
Усик похвастался фотографиями со звездной церемонии шоу-бизнеса
Усик похвастался фотографиями со звездной церемонии шоу-бизнесаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...