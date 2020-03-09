Сенсация года в Украине и лучшая сборная по игровым видам спорта: все "Герои спортивного года-2019"

В Киеве состоялась церемония награждение лауреатов Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019". Как мы рассказывали ранее, лучшей спортсменкой Украины стала Дарья Белодед, а лучшим спортсменом прошлого года – Жан Беленюк.

Помимо главный наград также статуэтки получили:

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Лучший тренер: Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед, личные тренеры Дарьи Белодед;

Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед, личные тренеры Дарьи Белодед; Восходящая звезда: Алексей Середа, четвертое место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);

Алексей Середа, четвертое место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет); Олимпийская надежда Украины: Ярослава Магучих, серебряная призерка чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;

Ярослава Магучих, серебряная призерка чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту; Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта) : Алексей Бычков, чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу;

(неолимпийские виды спорта) Алексей Бычков, чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу; Сенсация года: Дмитрий Пидручный, чемпион мира по биатлону;

Дмитрий Пидручный, чемпион мира по биатлону; Сильные духом (паралимпийские виды спорта): Марина Поддубная, двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовая призерка чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения.

Также на церемонии наградили сборную Украины по футболу U-20. Команду Александра Петракова признали лучшей сборной страны по игровым видам спорта. В июне прошлого года украинцы выиграли чемпионат мира среди сверстников в Польше.

Лучшей сборной признали украинскую команду по фехтованию на шпагах в лице Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина и Романа Свичкаря, которые стали серебряными призерами чемпионата мира.

Ранее Беленюк показал видео из столовой в Раде и рассказал, во сколько ему обходится пообедать в парламентском буфете.

Видео: YouTube

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