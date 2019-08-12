Окунул медаль и пошел есть суши: золотые эмоции самого юного чемпиона Европы по прыжкам в воду Алексея Середы

13-летний Алексей Середа - чемпион Европы! / Фото: Александр Яремчук, Сегодня|Спорт

Украинский вундеркинд Алексей Середа поставил жирную точку на киевском чемпионате Европы по прыжкам в воду. При не самых сложных коэффициентах он вырвал "золото" на 10-метровой вышке благодаря превосходному исполнению и почти на 14 баллов сделал француза Беньямина Оффре, у которого были не менее впечатляющие входы в воду. В свои 13 лет и 7 месяцев Алексей Середа побил рекорд британца Тома Дэйли 2008 года и стал самым юным чемпионом Европы в истории. Так громко при виде результатов столичная арена "Лико" еще не орала!

Теннисисты после победы часто целуют корт, а Леша Середа окунул свою медаль в бассейн. Отреагировал на результат, как всегда, лаконично: "Я очень рад. Хочу отдохнуть". А главный тренер Тамара Токмачова добавила: "И суши".

"Золотые" эмоции 13-летнего Середы. Фото – "Сегодня", А.Яремчук

Реклама

В тренде Суперрекорд в 13 лет! Украинский вундеркинд стал самым юным чемпионом Европы по прыжкам в воду

Как прыгает наш рекордсмен. Фото – "Сегодня", А.Яремчук

Напомним, что ранее 13-летний Середа выиграл "серебро" чемпионата Европы. "Как такой малыш смог так прыгать?!" – удивился мальчик, идущий с трибун после того финала, явно имея в виду Лешу Середу. Кстати, нервы у нашего юного дарования таки не железные, как могло показаться: Середа признался, что предпочитает, чтобы перед прыжком в зале царила тишина. Но дома такой роскоши, конечно, не было.

Также мы сообщали, что 13-летний украинец завоевал лицензию на Олимпиаду-2020. Алексей Середа квалифицировался на Игры в Токио благодаря тому, что на чемпионате мира по водным видам спорта, проходившем в корейском Кванджу, пробился в финал на 10-метровой вышке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама