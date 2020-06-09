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Как украинец взлетал выше всех: два рекорда легендарного Бубки 9 июня

9 июня, 15:16

Елена Павлова Елена Павлова

В 1988 году на соревнованиях в Братиславе украинский легкоатлет прыгнул на 6,05 м

9 июня 1988 года на соревнованиях в Братиславе легендарный украинский легкоатлет Сергей Бубка установил свой очередной мировой рекорд в прыжках с шестом. Тогда в Чехословакии он преодолел 6 метров и 5 см и сделал очередную заявку на золотую медаль олимпийского Сеула-1988. При всех многочисленных титулах нашего шестовика та победа в Корее стала для него единственной на Играх.

Интересно, что ровно через три года после рекорда в Братиславе, в этот же день – 9 июня 1991 года, на турнире в Москве Бубка поднял планку еще на три сантиметра – на невероятные по тем временам 6,08 м. Однако это был далеко не конец его фантастическим мировым рекордам, которых на счету нынешнего президента НОК Украины всего 35 – 17 на открытых стадионах и 18 в закрытых помещениях.

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Лишь 15 февраля 2014 года на турнире "Звезды шеста" в Донецке французу Рено Лавилленьи удалось отобрать у Бубки рекорд в закрытых помещениях. С первой же попытки он взял планку на высоте 6 метров 16 см. А вот достижение украинца на открытых стадионах держится уже почти 26 лет – 6,14 м.

Ранее мы писали, что прыгун с шестом запрыгнул на свой балкон. Лавры Сергея Бубки сподвигли на маленький подвиг француза Макса Лачиче.

Видео: Instagram

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легкая атлетика рекорд Сергей Бубка прыжки с шестом

Источник: Сегодня|Спорт

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