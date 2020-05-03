"Наследники Бубки" сошли с ума: лучшие прыгуны с шестом на карантине устроили огненный баттл в саду

"Наследники" Сергея Бубки во время изоляции, связанной с пандемией коронавируса, провели невероятные соревнования, аналогов которым мир еще не знал. Лучшие современные прыгуны с шестом американец Сэм Кендрикс, француз Рено Лавиллени и швед Арман Дюплантис определили чемпиона планеты на карантине во время виртуально-реального турнира под названием Ultimate Garden Clash ("Решающее сражение в саду").

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Каждый из участников онлайн-баттла выполнял прыжки с шестом на заднем дворе своего дома – побеждал тот, кто в сумме наибольшее количество раз преодолел планку, установленную на высоте 5 метров, за два тайма по 15 минут каждый, между которыми у спортсменов был всего лишь 5-минутный перерыв. Идея этого сумасшедшего турнира пришла в голову Арману Дюплантису – действующему рекордсмену мира в закрытом помещении и чемпиону Европы-2018.

Арман Дюплантис / Фото: Twitter

В итоге, Арман Дюплантис и олимпийский чемпион-2012 Лавиллени совершили по 36 прыжков через планку высотой 5 метров (то есть в среднем больше одного прыжка в минуту). Тогда как двукратный и действующий чемпион мира Сэм Кендрикс быстро сдулся и сильно отстал от своих визави, выполнив лишь 26 прыжков. Что интересно, Дюплантис предложил Лавиллени дополнительный раунд плей-офф для определения единоличного чемпиона, однако француз отказался, заявив, что попросту разделит "золотую медаль" со шведом.

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Ранее мы писали, что прыгун с шестом запрыгнул на свой балкон. Лавры Сергея Бубки сподвигли на маленький подвиг француза Макса Лачиче.

Видео: Instagram

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