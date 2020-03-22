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Так и до рекорда Бубки недалеко: прыгун с шестом запрыгнул на свой балкон

22 марта, 15:45

Александр Трикиша

Как спортсмены развлекаются во время карантина

Всеобщий карантин из-за пандемии коронавируса – не повод забросить тренировки. Так подумал французский прыгун с шестом Макс Лачиче и решил заниматься прямо у себя на заднем дворе. Спортсмен вооружился шестом и успешно преодолел трехметровую высоту… на свой балкон.

"Успешный вызов! Перепрыгни через мою трехметровую террасу. Заключение заставляет спортсменов быть изобретательными", – подписал видео спортсмен.

Видео: Instagram

Отметим, что лучший результат Макса в сезоне – 4,67 м, установленный на соревнованиях в Клермон-Ферране в конце февраля. Если он немного потренируется, то может превзойти его. Но для этого придется прыгать уже на крышу.

Ранее мы писали, что испанские футболисты нашли способ обойти карантин: игроки "Осасуны" сыграли в теннисбол через кусты. Рауль Навас и Фран Мерида не только одноклубники, но и соседи.

А двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин написала песню о коронавирусе. Знаменитая лыжница поддержала всех, кто борется со смертельной эпидемией.

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легкая атлетика прыжки с шестом коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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