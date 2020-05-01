"Как вам моя фигурка, пахнет сексуальностью?": украинский олимпийский чемпион на 1 мая жарил шашлыки

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев в пятницу вечером порадовал своих подписчиков яркой фотографией. 26-летний спортсмен 1 мая вышел на природу и пожарил мяско на мангале. К слову, Верняев на карантине открыл "фабрику чипсов".

Уроженец Донецка сфотографировался возле большой порции мяса на огне с оголенным торсом и в панамке сборной Украины времен Олимпийских игр в Рио-2016. Композицию Парень подписал с юмором: "С 1 мая, друзья мои. Как вам моя фигурка, пахнет сексуальностью?"

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На карантине у Олега действительно вырос живот. Не зря борец-депутат Жан Беленюк сразу же отреагировал на фото: "Пойду с этой фотографией к премьеру! Он обязан после этого открыть залы!" Подколола гимнаста и молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед: "А ты на массе, я смотрю".

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Сегодня настроение у Верняева было веселым. А вот накануне он пожаловался, что спорт в Украине никому не нужен:

"Это факт. Все привыкли, что спортсмены как-то выживают, медали приносят и все нормально. Все похлопали и все. Яркий пример. После Рио. Встреча президентов, министров, генералов, спортсменов была. Я стоял тогда с Сергеем Бубкой и Игорем Ждановым. Я отошел в сторону и ко мне подлетает чувак и говорит: "О, Олег, привет, я депутат от Борщаговского района. Можно сфотографироваться?" Без проблем – все нормально. И этот депутат говорит: "Спор у меня был на тебя с моим товарищем, уйдешь ли ты после Олимпийских игр в другую страну или нет. Мы поспорили на сумму денег, которую вот ты заработал на Олимпийских играх. Мы вложим это в какую-то детскую школу, в благотворительность. Я говорю: "Давайте я запущу мульку, что уеду, и вы один вложите, а потом скажу, что пошутил, и вы другой вложите". Он сразу опешил и говорит: "У меня звонок, я отойду".

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Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

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