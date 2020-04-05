"Фабрика чипсов": украинский чемпион открывает в себе новые таланты во время карантина

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев во время карантина из-за пандемии коронавируса начинает делать то, что не делал до этого. Так, 26-летний спортсмен выложил фото, на котором он с сосредоточенным лицом чистит картошку на полу своей квартиры. А подписчик в шутку назвал его "фабрикой чипсов". Ранее мы сообщали, что олимпийский чемпион в столице угощал шампанским, но киевляне боялись его пить.

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"Во время карантина открываются много новых талантов. Чему вы научились за эти дни?", – подписал свое фото в Instagram Верняев.

Ранее мы писали, что лучшим спортсменом Украины в марте признали гимнаста Олега Верняева. Успешное выступление на соревнованиях в США позволило 26-летнему спортсмену 12-й раз завоевать признание в виде звания лучшего спортсмена страны. Интересно, что по количеству наград от НОК Олег догнал нашу звездную фехтовальщицу Ольгу Харлан.

Не так давно гимнаст проанализировал и выделил 10 главных событий 2019 года для Верняева. Год он начинал с двух операций на голеностопе, а заканчивал первой в истории Украины медалью чемпионата мира в многоборье и двумя наградами этапа Кубка мира в Германии.

Смотрите, как наш спортсмен успешно выступал на брусьях на этапе Кубка мира в немецком Коттбусе

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

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