Каких соревнований лишится Россия после наказания WADA: весь список

Россию отстранили на четыре года от международных соревнований. Это означает, что российские спортсмены смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мирах только под нейтральным флагом, никакого триколора, гимна или другой символики страны. Вместе с тем Россия лишится права проведения международных соревнований и не сможет претендовать на новые.
Читайте также: "Зато у нас остался танковый биатлон": реакция соцсетей на дисквалификацию России
- Чемпионат мира по пляжному футболу-2021 (Москва)
- Чемпионат мира по волейболу-2022 (10 городов)
- Чемпионат мира по хоккею-2023 (Санкт-Петербург)
- Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 (Новосибирск)
- Универсиада-2023 (Екатеринбург)
- Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 (Казань)
Пока же в России утверждают, что санкции не будут распространяться на Евро-2020, матчи которого должен принять Санкт-Петербург. Также под вопросом финал Лиги чемпионов 2021 года в этом же городе.
"На Евро решение не распространяется по причине того, что нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты и Олимпийские игры. Региональные и континентальные чемпионаты не входят в новый стандарт. Следующая версия стандарта вступает в силу с 2021 года, там уже есть европейские чемпионаты", – объяснил нюансы начальник отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.
Как сообщалось ранее, специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA). И это после предыдущих скандалов, в результате чего Россия уже была отстранена от Олимпиады-2018 и ЧМ по легкой атлетике.
Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк