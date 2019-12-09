Каких соревнований лишится Россия после наказания WADA: весь список

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Россию отстранили на четыре года от международных соревнований. Это означает, что российские спортсмены смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мирах только под нейтральным флагом, никакого триколора, гимна или другой символики страны. Вместе с тем Россия лишится права проведения международных соревнований и не сможет претендовать на новые.

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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021 (Москва)

Чемпионат мира по волейболу-2022 (10 городов)

Чемпионат мира по хоккею-2023 (Санкт-Петербург)

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 (Новосибирск)

Универсиада-2023 (Екатеринбург)

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 (Казань)

Олимпийские игры россиянам в ближайшие годы не светят

Пока же в России утверждают, что санкции не будут распространяться на Евро-2020, матчи которого должен принять Санкт-Петербург. Также под вопросом финал Лиги чемпионов 2021 года в этом же городе.

"На Евро решение не распространяется по причине того, что нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты и Олимпийские игры. Региональные и континентальные чемпионаты не входят в новый стандарт. Следующая версия стандарта вступает в силу с 2021 года, там уже есть европейские чемпионаты", – объяснил нюансы начальник отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

Как сообщалось ранее, специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA). И это после предыдущих скандалов, в результате чего Россия уже была отстранена от Олимпиады-2018 и ЧМ по легкой атлетике.

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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