"Зато у нас остался танковый биатлон": реакция соцсетей на дисквалификацию России

Россия осталась за бортом мирового спорта / Фото: AFP

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Российский спорт понес суровое наказание за очередные махинации с допингом. Сегодня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года. Спортсмены из РФ не смогут принять участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, а чиновникам и госслужащим запрещено посещать спортивные мероприятия.

Пока Россия готовится подавать апелляцию на решение WADA, в соцсетях принялись бурно обсуждать сенсационную новость. В первую очередь, в сети появились различные фотожабы на эту тему:

Также в сети опубликовали слова главы российского спорта Виталия Мутко, который говорил, что "в этом нет ничего страшного"

Другие комментаторы задавались вопросом, почему спортсмены не предъявляют претензии чиновникам

Также не обошлось без саркастических сообщений о "пользе" отстранения

Напомним, что ранее специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA). На сегодняшнем заседании было решено лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия.

Кстати, в России не уверены, что смогут сыграть на чемпионате мира под своим флагом. Вячеслав Колосков заверил, что Россия не лишится матчей Евро.

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Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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