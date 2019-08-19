Канада – в шоке: на допинге поймали 11-кратную чемпионку мира

Каноистка Лоренс Венсан-Лапуант уверяет, что умышленно ничего запрещенного не принимала

Лоренс Венсан-Лапуант / Фото: sportsnet.ca

11-кратная чемпионка мира, канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант временно отстранена от соревнований, сообщает Inside the Games. 27-летняя гребчиха провалила внесоревновательный допинг-тест накануне стартующего 21 августа в Венгрии спринтерского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.

Венсан-Лапуант считалась одним из главных фаворитов соревнований, ведь в ее активе шесть золотых медалей в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, четыре титула в каноэ-двойке на 500 метров и победа на ЧМ-2018 на стайерской дистанции 5000 метров.

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Лоренс Венсан-Лапуант. Фото – Instagram

Канадская спортсменка не сможет участвовать в соревнованиях до окончания расследования. Сама Венсан-Лапуант была в ужасе от того, что провалила тест, она заявила, что умышленно не принимала никаких запрещенных веществ. Канадская федерация поможет спортсменке выяснить, каким образом запрещенное вещество попало в ее организм.

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Как сообщалось ранее, Майк Тайсон рассказал, каким образом долгие годы обманывал допинг-офицеров. Оказалось, что экс-чемпион мира по боксу использовал мочу своей жены и детей, чтобы скрыть следы употребления наркотиков.

Также мы писали, что допинг-проба баскетболиста всех шокировала: спортсмен оказался беременным. В ходе расследования выяснилось, что Ди Джей Купер подменил анализ и в качестве биологического материала принес мочу женщины. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.

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