Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинками

Под Киевом прошел женский турнир, на который пригласили звезд украинского спорта

Спортивные мероприятия продолжают возвращаться на афиши интересных событий, несмотря на то что пандемия коронавируса не закончилась, а окончательно карантин в Украине еще не отменен. Тем не менее соревнования уже проводятся. Например, в гольф-клубе "Козин" прошел первый турнир после карантина, на который приехали настоящие звезды украинского спорта. Кстати, и ранее Кличко и Шевченко играли в гольф в Киеве.

Теперь же женский турнир Open Ladies Golf Tour прошел под эгидой Всеукраинской федерации гольфа. Призерами основных соревнований стали Елена Рудык, Марина Дяченко, Елена Мовчан. Уважение мастерам и самой игре оказали два звездных украинских спортсмена. Бывший боксер Владимир Кличко позировал со своей традиционной улыбкой.

Реклама

А главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко спрятался за очками.

И Шевченко, и Кличко-младший известны своей заинтересованностью гольфом уже давно. Футболист пристрастился к игре во время карьеры в Италии и Англии, а боксер – в Германии. К слову, Андрей Шевченко на карантине играл в гольф.

Смотрите, как Владимир Кличко обращался к украинцам по поводу коронавируса

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама