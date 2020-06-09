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Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинками

9 июня, 19:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Под Киевом прошел женский турнир, на который пригласили звезд украинского спорта

Спортивные мероприятия продолжают возвращаться на афиши интересных событий, несмотря на то что пандемия коронавируса не закончилась, а окончательно карантин в Украине еще не отменен. Тем не менее соревнования уже проводятся. Например, в гольф-клубе "Козин" прошел первый турнир после карантина, на который приехали настоящие звезды украинского спорта. Кстати, и ранее Кличко и Шевченко играли в гольф в Киеве.

Теперь же женский турнир Open Ladies Golf Tour прошел под эгидой Всеукраинской федерации гольфа. Призерами основных соревнований стали Елена Рудык, Марина Дяченко, Елена Мовчан. Уважение мастерам и самой игре оказали два звездных украинских спортсмена. Бывший боксер Владимир Кличко позировал со своей традиционной улыбкой.

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А главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко спрятался за очками.

И Шевченко, и Кличко-младший известны своей заинтересованностью гольфом уже давно. Футболист пристрастился к игре во время карьеры в Италии и Англии, а боксер – в Германии. К слову, Андрей Шевченко на карантине играл в гольф.

Смотрите, как Владимир Кличко обращался к украинцам по поводу коронавируса

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футбол бокс гольф Андрей Шевченко Владимир Кличко

Источник: xsport.ua

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