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Кэти Ледеки впервые в карьере не победила на дистанции 400 м вольным стилем

21 июля, 17:32

Титулованную американку на чемпионате мира обогнала 18-летняя Титмус

Ариарне Титмус стала чемпионкой мира
Ариарне Титмус стала чемпионкой мира. Фото: AFP

Пятикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки впервые в карьере не сумела победить на крупных соревнованиях на дистанции 400 м вольным стилем. Американка стала второй на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Золотую медаль выиграла 18-летняя австралийка Ариарне Титмус с результатом 3 минуты 58,76 секунды. Ледеки отстала на 1,21 секунды. Бронзовым призером стала американка Лиа Смит (+2,53).

22-летняя Ледеки – 14-кратная чемпионка мира. Титмус впервые завоевала "золото" на мировом первенстве, австралийка дважды побеждала на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Напомним, что на чемпионате мира произошел громкий скандал. Австралиец Мак Хортон в знак протеста отказался подниматься на пьедестал почета и не пожал руку победителю. Дело в том, что чемпионом мира на дистанции 400 метров вольным стилем стал китаец Сунь Ян.

Как выяснилось недавно, Ян сначала отказался сдавать анализ мочи и сдал лишь кровь. Затем и вовсе разбил пробирку с кровью молотком, чтобы испортить образцы. Помимо этого, китаец несколько раз покидал комнату с допинг-офицерами, что категорически запрещено.

Из-за проблем с документацией FINA не может предъявить Яну обвинения, однако WADA хочет, чтобы Ян понес наказание. Китайцу грозит даже пожизненная дисквалификация. Однако на чемпионат мира-2019 его допустили.

Смотрите, как Украина выигрывала медаль на чемпионате мира по водным видам спорта:


Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

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Тег плавание, чемпионат мира, Кэти Ледеки

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Источник:

ТАСС

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