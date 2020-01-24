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"Королева" из Китая не позволила россиянке надеть корону чемпионки мира

24 января, 16:11

Цзюй Вэньцзюнь защитила свой титул на тай-брейке

Цзюй Вэньцзюнь

Цзюй Вэньцзюнь / Фото: fide.com

Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь защищала свой титул в противостоянии с 21-летней россиянкой Александрой Горячкиной. Дуэль продолжалась на протяжении последних трех недель. Ранее мы писали про невероятный рекорд в шахматах: норвежец, считающий соперников идиотами, обставил россиянина.

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Соперницы сначала провели шесть партий на территории китаянки в Шанхае. Каждая выиграла по одной и еще четыре свели к ничьей. После переезда во Владивосток девушки сыграли вничью первую партию, а затем россиянка выиграла вторую. Китаянка быстра взяла реванш и победила в следующих двух.

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В последней, 12-й партии, Горячкина одержала победу и сравняла счет. Победитель определился на тай-брейке, где китаянка выиграла одну из четырех партий, тогда как три других завершились вничью.

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Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Александра Горячкина (Россия) - 6:6 (2,5:1,5)

В рейтинге ФИДЕ Горячкина занимает четвертое место, Цзюй Вэньцзюнь — второе.

Смотрите, как 13-летняя украинка победила на чемпионате Европы по шахматам

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