Китайский дуэт с рекордом победил на чемпионате мира по фигурному катанию
Оставшиеся призовые места достались российским фигуристам
Представители Китая Суй Вэньцзинь и Хань Цун стали победителеми чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Они установили новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 155,60 балла, а также обновили рекорд по сумме двух программ – 234,84 балла. Ранее мы представляли анонс чемпионата мира по фигурному катанию: утро под сакурой с Сейлор Мун и Винни.
Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набрав в сумме 228,47 балла, стал вторым. Они также обновили мировой рекорд по сумме двух программ, который вскоре был побит китайским дуэтом.
Бронзу взял еще один российский дуэт – Наталья Забияко и Александр Энберт (217,98). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали шестыми (210,30).
Действующие чемпионы Европы французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре стали пятыми после провала в короткой программе (215,19).
Напомним, что недавно был продемонстрирован худший результат в истории фигурного катания: бразильский фигурист шокировал своим выступлением. Лаэрте Руан де Оливейра исполнил лишь полуторный аксель и одинарный сальхов.
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