Китайский дуэт с рекордом победил на чемпионате мира по фигурному катанию

Оставшиеся призовые места достались российским фигуристам

Суй Вэньцзинь и Хань Цун. Фото: AFP

Китайский дуэт с рекордом победил на чемпионате мира по фигурному катанию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33c/660/5c933c660b7c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33c/660/5c933c660b7c0.jpg 2019-03-21T09:26:25+02:00 Другие Оставшиеся призовые места достались российским фигуристам

Представители Китая Суй Вэньцзинь и Хань Цун стали победителеми чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Они установили новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 155,60 балла, а также обновили рекорд по сумме двух программ – 234,84 балла. Ранее мы представляли анонс чемпионата мира по фигурному катанию: утро под сакурой с Сейлор Мун и Винни.

Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набрав в сумме 228,47 балла, стал вторым. Они также обновили мировой рекорд по сумме двух программ, который вскоре был побит китайским дуэтом.

Бронзу взял еще один российский дуэт – Наталья Забияко и Александр Энберт (217,98). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали шестыми (210,30).

Действующие чемпионы Европы французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре стали пятыми после провала в короткой программе (215,19).

Напомним, что недавно был продемонстрирован худший результат в истории фигурного катания: бразильский фигурист шокировал своим выступлением. Лаэрте Руан де Оливейра исполнил лишь полуторный аксель и одинарный сальхов.

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