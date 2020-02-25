Корея тоже пала жертвой коронавируса: чемпионат мира по настольному теннису в Пусане перенесли

По новым данным, командный турнир теперь должен пройти в июне

Все больше спортивных соревнований в мире отменяются из-за коронавируса и уже не только на территории Китая, где в декабре и началась эпидемия. Очередной "жертвой" опасного заболевания стал командный чемпионат мира по настольному теннису, который должен был состояться в Южной Корее. Международная федерация решила перенести турнир в связи со вспышкой в стране коронавируса. Ранее мы писали, что из-за коронавируса в Италии при пустых трибунах пройдет 6 игр.

Изначально турнир должен был пройти с 22 по 29 марта в корейском городе Пусане. Однако на данный момент планируемыми датами проведения организаторы называют период с 21 по 28 июня.

"В связи с неопределенностью ситуации в Южной Корее в условиях вспышки коронавируса по всей стране решение о переносе было принято ради здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и болельщиков в качестве главного приоритета", – говорится в сообщении на сайте федерации.

На данный момент число заболевших в Южной Корее достигло 893 человек. Также мы сообщали, что финал украинца в Италии отменен из-за вируса: "Ни мы, ни организаторы не в силах что-то сделать".

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