Финал украинца в Италии отменен из-за вируса: "Ни мы, ни организаторы не в силах что-то сделать"

Финальный матч украинского теннисиста Ильи Марченко на турнире в Италии не состоится из-за коронавируса. Власти страны ограничили свободу передвижения в 12 муниципалитетах из-за роста количества зараженных. В связи с этим Марченко не сможет провести решающий поединок на челленджере в Бергамо с французом Энцо Коко. Ранее мы писали, что матч команды украинца Малиновского в Италии отменили из-за коронавируса.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об отмене всех спортивных соревнований в северных регионах Венето и Ломбардия на этих выходных: "По постановлению Совета министров, все спортивные мероприятия в Ломбардии, запланированные на воскресенье 23 февраля, приостановлены. Эти меры необходимы для выполнения указа о чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом".

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Теперь и украинский теннисист, и француз Коко получат одинаковое количество очков и призовых, которые предусмотрены для финалиста турнира – 48 очков, 3 650 евро в одни руки. Сам Марченко, для которого это был первый финал в 2020 году, так прокомментировал случившееся:

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"Мне позвонил супервайзер и сообщил о решении отменить игру. Могли ли мы провести финал при пустых трибунах? Нет, без зрителей тоже не разрешили итальянские власти. К сожалению, в данной ситуации ни мы, ни организаторы турнира не в силах что-то сделать. Да, дальше я играю в По. Не думаю что это дойдет и до Франции".

На севере Италии по состоянию на вторую половину субботы зарегистрировали уже больше 50 случаев заражения коронавирусом. Как сообщалось, от коронавируса COVID-19 в Италии скончались два человека.

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