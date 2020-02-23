Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Финал украинца в Италии отменен из-за вируса: "Ни мы, ни организаторы не в силах что-то сделать"

23 февраля, 16:22

Илья Марченко получит очки и премиальные и переедет во Францию

Финальный матч украинского теннисиста Ильи Марченко на турнире в Италии не состоится из-за коронавируса. Власти страны ограничили свободу передвижения в 12 муниципалитетах из-за роста количества зараженных. В связи с этим Марченко не сможет провести решающий поединок на челленджере в Бергамо с французом Энцо Коко. Ранее мы писали, что матч команды украинца Малиновского в Италии отменили из-за коронавируса.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об отмене всех спортивных соревнований в северных регионах Венето и Ломбардия на этих выходных: "По постановлению Совета министров, все спортивные мероприятия в Ломбардии, запланированные на воскресенье 23 февраля, приостановлены. Эти меры необходимы для выполнения указа о чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом".

Читайте также: Первая победа украинского теннисиста, который в 2019-м думал заканчивать карьеру

Теперь и украинский теннисист, и француз Коко получат одинаковое количество очков и призовых, которые предусмотрены для финалиста турнира – 48 очков, 3 650 евро в одни руки. Сам Марченко, для которого это был первый финал в 2020 году, так прокомментировал случившееся:

В тренде
Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

"Мне позвонил супервайзер и сообщил о решении отменить игру. Могли ли мы провести финал при пустых трибунах? Нет, без зрителей тоже не разрешили итальянские власти. К сожалению, в данной ситуации ни мы, ни организаторы турнира не в силах что-то сделать. Да, дальше я играю в По. Не думаю что это дойдет и до Франции".

На севере Италии по состоянию на вторую половину субботы зарегистрировали уже больше 50 случаев заражения коронавирусом. Как сообщалось, от коронавируса COVID-19 в Италии скончались два человека.

Смотрите также, на какой невероятный подвиг решилась женщина, чтобы Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Италия отмена турнир теннисист Илья Марченко коронавирус

Источник: Большой теннис Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая сетка: Свитолину избавили от встречи с неудобной Мугурусой на турнире ценой 3 млн долларов
Новая сетка: Свитолину избавили от встречи с неудобной Мугурусой на турнире ценой 3 млн долларовТеннис
Резкое падение Свитолиной: Элина вылетает из пятерки лучших теннисисток мира
Резкое падение Свитолиной: Элина вылетает из пятерки лучших теннисисток мираТеннис
Опять эта Мугуруса! Украинки Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Дубае
Опять эта Мугуруса! Украинки Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в ДубаеТеннис
Девушки и жены известных спортсменов: прекрасные половинки, которые будут отмечать День святого Валентина
Девушки и жены известных спортсменов: прекрасные половинки, которые будут отмечать День святого ВалентинаФутбол
"Я еще буду вознаграждена": Свитолина прокомментировала неудачный старт-2020Теннис
Приехали! Свитолина проиграла 84-й ракетке мира на турнире в Таиланде
Приехали! Свитолина проиграла 84-й ракетке мира на турнире в ТаиландеТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...