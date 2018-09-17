Корней нет, а медаль групповая есть: у Украины "бронза" ЧМ и художества в холле "Армейца"

Заведенная до предела публика, готовая порвать за своих, освистывание россиянок, песня о "златните момичате" ("золотых девочках"), которая играла всю неделю и теперь непонятно, когда выйдет из головы, бесконечные протесты - этим запомнится чемпионат мира по художественной гимнастике в болгарской Софии, помимо медалей и прочих результатов.

Вчера мы-таки получили свое: украинские групповички завоевали "бронзу" в финале с мячами и скакалками! Уступили только Италии и России. Хотя мячи на этот раз были не разноцветные, как на предыдущем турнире, эффектности от этого No Roots (песня Элис Мертон, дословно: "Нет корней") не потеряла и принесла нашу первую за пять лет, со времен киевского ЧМ-2013, мировую медаль для групп.

...Если в зале атмосфера накалялась до безумия, то в холле софийской арены "Армеец" можно было отвлечься более душевной обстановкой: болельщики ловили гимнасток, чтобы сфотографироваться, стояли в очереди за автографом легендарной Марии Петровой, затаривались экипировкой, тетрадями, марками и прочей сувениркой чемпионата. Здесь даже была точка, где можно было проверить зрение! А еще стенд украинско-итальянского творческого дуэта - дизайнера Оксаны Банник и художника Мауро Маццары, в портфолио которого есть как иллюстрации персонажей Толкина, так и Леброн Джеймс с Роджером Федерером. Они продавали авторские футболки и сумки и делали портреты гимнасток.

Возвращаясь к соревнованиям: в личных украинки показали себя намного ярче, чем в прошлом году. Аленой Дьяченко пожертвовали в составе ради более стабильных, но менее выразительных Евы Мелещук и Яники Вартлаан (последняя, экс-эстонка, заняла в итоге 22-е место), поэтому все легло на плечи 15-летней Влады Никольченко, которая для многих стала открытием сезона. Ей удалось пробиться сразу в три финала в отдельных видах и стать четвертой в многоборье!

Все "золото" разобрали россиянки Дина Аверина, защитившая звание абсолютной чемпионки, и Александра Солдатова, неожиданно проявившая себя увереннее Арины Авериной, которая довольствовалась "бронзами". В многоборье привычный расклад "1-2-е места - россиянкам" нарушила израильтянка Линой Ашрам, идеально отработавшая в финале и чуть не спалившая ковер своей энергетикой. Говорят, за каждым ее выступлением из-за шторки наблюдала главный тренер России Ирина Винер. Последний раз "серебро" в этом виде доставалось не россиянкам пять лет назад в Киеве, где второй была наша Анна Ризатдинова. В булавах здесь чуть не обыграла Дину белоруска Кацярына Галкина, которая с безупречным исполнением уступила потерявшей предмет россиянке 0,1 балла, после чего одна болгарская девочка воскликнула: "Винер купила все медали!". А Милена Балдассарри и Александра Аджурджукулезе стали первыми за 27 лет итальянками, поднявшимися на личный подиум, - в ленте и мяче.

Но горячее всего было на соревнованиях групп, наиболее зрелищной дисциплине гимнастики. Болгары были настроены на победу своих всерьез. Забитая арена ходила ходуном, когда приходила очередь выходить на ковер хозяйкам - музыки почти не было слышно за визгом и овациями. Микст у болгарок вышел почти идеальным. Поэтому не удивительно, что народ был в ярости от оценки 22,35. Сборная подала протест, но тот стал одним из немногих, которые в тот день отклонили. Болгаркам... в Болгарии. Оценки пересчитывали чуть ли не у каждой третьей группы, и многим ее существенно повышали - ошибок судей было катастрофически много. Ну а обручи болгарки сами завалили, поэтому остались под итальянками с "бронзой". Хотя вряд ли они бы победили и с чистым выступлением. Это стало очевидным посля первых же оценок россиянок (обе были за 23). С того момента болгары освистывали каждый их шаг. Их выступлению аплодировала, казалось, только трибуна с российскими фанами, которые приехали с барабаном. Расходились тише обычного, кто-то рискнул крикнуть: "Россия - чемпион!" и был тут же обложен английским матом. Многоборье за россиянками, а болгарки вчера взяли "золото" в финале с обручами.