Коронавирус затронул старейшую из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость

Легендарная гонка "24 часа Ле-Мана" была отложена из-за пандемии коронавируса. Гонка, которая должна была пройти в середине июня, была перенесена на сентябрь 2020 года.

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"Перенос марафона "24 часа Ле-Мана", изначально запланированный на 13-14 июня – целесообразное решение, учитывая исключительные обстоятельства в области здравоохранения, которые мы переживаем сегодня. Само собой, мы прикладываем максимум усилий для обеспечения безопасности и качества соревнований. В первую очередь я хочу попросить вас не подвергать себя, членов семей и других людей риску. Сегодня задача состоит в том, чтобы остановить распространение вируса. Я также хочу поблагодарить медицинский персонал за их работу по защите нашего здоровья", – отметил президент автомобильного клуба ACO Пьер Фийон.

Ранее мы сообщали, что у участника команды Формулы-1 McLaren выявили коронавирус. Однакопресс-службы команд "Хаас" и "Макларен" пока не комментировали сообщения о возможных заболевших.

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