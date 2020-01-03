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Красавица-фигуристка погорела на кокаине: возможно, к этому привела личная трагедия

3 января, 10:56

Француженка Лорин Лекавелье, которая была пятая в Европе, сдала положительный допинг-тест

Лорин Лекавелье/Фото ISU

Лорин Лекавелье/Фото ISU

Французская фигуристка Лорин Лекавелье сдала положительный допинг-тест. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Французской федерации ледовых видов спорта. Ранее мы писали о лучшем прокате в истории фигурного катания - 15-летняя Анна Щербакова снесла мировой рекорд.

В декабре в организме Лекавелье, которая в 2017 году выиграла чемпионат Франции, был обнаружен кокаин, который запрещен к применению спортсменами. Француженка тренируется в Италии у Лоренцо Магри с прошлого лета, но с сентября не выступает на соревнованиях. В частности она не заявлена на отбор на чемпионат Европы, который с 20-го по 26 января пройдет в австрийском Граце.

23-летняя фигуристка в 2017-м и 2019-м становилась пятой на первенстве континента, а ее лучшим достижением на чемпионате мира является 14 место в 2018 году. В том же 2018-м в жизни Лорин произошла трагедия: "Моя подготовка была сложной, так как я потеряла своего тренера пару месяцев назад. Я думала, что не смогу участвовать в соревнованиях".

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Ранее мы сообщали, что чемпионат Украины по фигурному катанию выиграла скандальная россиянка. 13-летняя Анастасия Шаботова, ставшая знаменитой после слов о "правильном" допинге, выиграла соревнования в Киеве.

Смотрите, как маленькие одесситы стали чемпионами Украины по фигурному катанию

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кокаин фигуристы допинг фигурное катание

Источники: L'Equipe , Сегодня|Спорт

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