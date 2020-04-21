Красавица Левченко лопает чизбургеры, Белодед на стиле, а Годунко показала пижаму: звезды спорта – на карантине

Во время паузы в соревнованиях звезды украинского спорта ищут уединения за пределами своих домов, тренируются с домашними любимцами и вспоминают, какими были 20 лет назад. Мы собрали самое интересное из соцсетей наших спортсменов за минувшие сутки.

Читайте также: "Вот он, миленький-родной, дом мой дорогой": Усик показал свою карту Украины и тату, о которых жалеет

Бывший футболист сборной Украины и телевизионный эксперт Евгений Левченко, который уже долгое время живет в Голландии, выбрался со своим сыном на побережье. "Проветрились. Благо в Нидерландах есть огромное количество мест, где можно спокойно побыть без людей. Только море, дюны и лес!" – написал Левченко под своим фото. А подписчики отметили, что мальчик похож на жену Евгения – нидерландскую актрису и телеведущую Викторию Кобленко, которая родом из Винницы.

INSTAGRAM

Реклама

Чемпионка мира и Европы по дзюдо Дарья Белодед всегда выглядит очень стильно. На этот раз она поделилась фото с одной из своих любимых съемок для Vogue в Украине и вызвала массу восторженных отзывов. Так что, возможно, после невероятной спортивной карьеры Дарью ждет модельная...

INSTAGRAM

Лидер сборной Украины по боксу и глава комиссии боксеров AIBA Александр Хижняк поддерживает свою форму на свежем воздухе, а обеденную тренировку провел с любимой собакой.

INSTAGRAM

Вице-чемпионка мира 2017 года в прыжках в высоту, красавица-легкоатлетка Юлия Левченко балует себя на карантине не только здоровой пищей. "Ешь то, что тебе нужно", – подписала фото с аппетитными домашними чизбургерами одна из лучших высотниц мира.

INSTAGRAM

Свою прыжковую тренировку во дворе призер чемпионатов мира и Европы по маунтибайку Яна Беломоина провела под девизом: "Всегда двигайтесь вперед". Фоловеры тут же сравнили девушку с зайчиком.

INSTAGRAM

Реклама

Бывшая чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Наталья Годунко показала, какой она была в 2000 году – без нескольких недель в 16 лет. "Прошлое фото из прошлой жизни.... Чаще я рада, что большую часть прошлой жизни я совершенно не помню, чем наоборот...", – написала гимнастка.

INSTAGRAM

Смотрите также, как гимнастка из Харькова завоевала в Чехии две золотые медали

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама