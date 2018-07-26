Красота в бикини: Лора Крейн может стать самой сексуальной участницей Олимпиады-2020

Серфингистка из Британии собирается поехать на Игры в Токио

Британская серфингистка Лора Крейн, как-то призналась, что мечтает выступить на Олимпийских играх-2020 и, чем черт не шутит, побороться за награды.

Как сложится у нее в Токио-2020 трудно предугадать, но то что за Лору будут болеть во многих уголках планеты – это факт. В Инстаграме девушки с каждым днем появляется все больше и больше подписчиков и эта цифра приближается к 200 тысячам. Лора балует своих читателей сверхсексуальными фото в бикини.



























Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Крейн с детства увлеклась серфингом и уже в 14 лет впервые стала победительницей чемпионата Великобритании. Через четыре года она повторила свое достижение на взрослом уровне.

Симпатичную девушку заприметили в модельном агентстве и ее фото вмиг украсили разные глянцевые журналы. А спорт отошел на второй план. Но после включения серфинга в олимпийскую программу, Лора вновь достала доску.

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