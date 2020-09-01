Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с чемпионом мира из "Динамо"

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым. Парочку вместе заметили на премьере короткометражного документального фильма "Анаконда" о самой юной двукратной чемпионке мира по дзюдо.

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Чемпион мира по футболу в составе сборной Украины U-20 на протяжении всего вечера не отходил от девушки, а затем они вместе просматривали фильм, нежно держась за руки и смеясь.

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Интересно, что в соцсетях они не выкладывают совместных фотографий, хотя и подписаны на друг друга. Кстати, ранее мы писали, что Дарья Белодед входит в ТОП-10 самых популярных украинских спортсменов в Instagram.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Отметим, что недавно отгремела одна из самых долгожданных свадеб в украинском футболе. Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко женился на журналистке Владе Щегловой (Седан). Пара расписалась 12 марта в посольстве Украины в Великобритании в Лондоне, а в День Независимости влюбленные устроили праздник для близких и друзей в Киеве.

Смотрите, как Дарья Белодед учится играть в теннис:

Дарья Белодед учится играть в теннис

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