Крутая амбиция Львова: мы все-таки хотим и зимнюю Олимпиаду-2030, и даже есть план

Будет две большие локации. Одна – это Тисовец, где планируют биатлон, вторая - территория возле стадиона «Арена-Львов»

Мэр Львова Андрей Садовой/city-adm.lviv.ua

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Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город готов бороться за проведение зимних Олимпийских игр-2030, а также юношеской Олимпиады-2028. Ранее мы писали, что в Украине заявили о намерении провести Олимпийские игры-2032.

"Мы в 2010 году во Львове начали готовиться к амбициозной цели: Львов – город-хозяин Зимней Олимпиады 2030 года. В 2014-м этот процесс приостановили, потому что началась война. Недавно, когда мы встретились с коллегами из Национального олимпийского комитета, мы решили: а давайте, возьмем эту цель и сделаем все, чтобы Львов в 2030 году был городом-хозяином зимней Олимпиады".

Во Львове уже даже продумали размещение олимпийских объектов.

Смотрите план постройки олимпийских объектов возле "Арены-Львов"



"Будет две большие локации. Одна – это Тисовец, Карпаты, это территория под опекой военных. Там будут лыжи, биатлон, – говорит Садовой. – А также территория возле стадиона "Арена-Львов", она должна быть расстроена под ту часть, которая должна быть в городе. То есть, должен быть построен большой медиацентр, который будет иметь двойное назначение, потому что это фактически выставочный комплекс. Отдельно должны быть построены спортивные комплексы для хоккея и фигурного катания. Хочу сказать, что это очень крутая амбиция, потому что это даст Львову большой плюс и большую динамику".

Напомним, ранее были озвучены премии за медали Игр-2020 в Токио – украинские спортсмены получат от государства 125 000, 80 000 и 55 000 долларов в пересчете на гривню.

Смотрите, как на Олимпиаде-2018 робот разносил воду

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