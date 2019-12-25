Украинским спортсменам назвали премии за медали следующей Олимпиады: все суммы вознаграждений

Они станут гривневыми миллионерами - как разбогатеют спортсмены из Украины после Игр-2020 в Токио

Медали Олимпиады-2020 / Фото: Getty Images

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Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил, что премиальные за медали на Олимпиаде-2020 в Токио для спортсменов из Украины будут такими же, как и на предыдущих Играх. Ранее сообщалось, что украинские легкоатлеты могут не поехать на Олимпиаду-2020 из-за отсутствия государственного финансирования.

"Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а затем уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", – отметил Шумилин

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Отметим, что на предыдущих трех Олимпиадах в Пхенчхане, Рио-де-Жанейро и Сочи премии за медали для украинских спортсменов были следующими:

"Золото" – 125 тысяч долларов (в переводе на гривны по курсу НБУ);

"Серебро" – 80 тысяч долларов

"Бронза" – 55 тысяч долларов

Добавим, что ранее были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.Вес награды составляет примерно 550 граммов. Медали было решено частично сделать из бывшей в употреблении электроники, в первую очередь смартфонов и планшетов.

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