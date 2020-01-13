Кулаком слета – в голову: безумное побоище украинцев и грузин на борцовском ковре в Турции

Поединок украинца Закариева и его грузинского соперника превратился в "месиво"

Драка. Вольная борьба. Видео wrestlinghistory

Конор Макгрегор и Джеки Чан "отдыхают"! На международном турнире по вольной борьбе "Яшар Догу" в Турции грянула грандиозная драка. Полуфинальная встреча в весовой категории до 79 кг между украинцем Хасаном Закариевым (на видео в синем трико) и грузинским спортсменом Зурабом Эрбоцанашвили (в красном трико) перетекла в массовое побоище.

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После отмашки со стороны Закариева, последовал удар грузина в ответ, в следствии чего между борцами завязалась драка. Девушке-арбитру мгновенно развести соперников не удалось. Как результат, на борцовском ковре образовалось настоящее "месиво" с участием тренеров спортсменов и их соотечественников.

В частности, габаритный тренер с длинной бородой и пышной шевелюрой, выбежавший на защиту украинца Хасана Закариева, в прыжке левым кулаком отправил в нокдаун Зураба Эрбоцанашвили. Такие приемы не в каждом блокбастере увидишь! Далее последовали уже элементы кунг-фу и других видов единоборств.

"Пора им уже в UFC переходить", – не удивительно, что именно такими отзывами в соцсетях по поводу произошедшей драки делятся болельщики

Яшар Догу, именем которого назван турнир, где случилась драка

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Отметим, что после этого инцидента оба борца – как украинец Хасан Закариев, так и грузин Зураб Эрбоцанашвили – были дисквалифицированы.

Кстати, не далее как месяц назад Хасан Закариев стал победителем Кубка Украины, в столичном финале победив представителя Киевской области Рустама Расуева.

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