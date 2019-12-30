"Лучшие в Европе и из Токио-2020 привезем две-три медали": что ждать от дамской борьбы на Олимпиаде

Призер Игр-2008 года верит в украинских девушек, которые лучшие в Европе

Оксана Ливач - сверху / Фото: Getty Images

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Призер чемпионата мира и Олимпийских игр по вольной борьбе Андрей Стадник, который сейчас является личным тренером чемпионки Европы и вице-чемпионки Европейских игр-2019 Оксаны Ливач, заявил, что с Олимпиады-2020 в Токио женская команда Украины по борьбе должна привезти золотую медаль. Ранее мы сообщали, что россиянка оставила украинку без "золота" чемпионата мира в Казахстане.

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"Женская борьба в Украине одна из лучших. Этот год показал, что в Европе наша команда номер один, ведь мы выиграли чемпионат Европы и Европейские игры. На чемпионате мира мы завоевали две лицензии из шести. Недобрано еще четыре лицензии, но мы доберем, как минимум, еще три. С этим составом спортсменов, думаю, у нас будет, как минимум, 2-3 олимпийские медали и не исключено, что будет золото", – считает 37-летний специалист".

Ранее мы писали, что украинка выиграла "серебро" чемпионата мира по борьбе. Это первая мировая награда Ирины Коляденко на взрослом уровне.

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