Легендарный атлет, разозливший самого Гитлера: сегодня 40-я годовщина смерти Джесси Оуэнса

31 марта годовщина смерти знаменитого американского легкоатлета Джесси Оуэнса. Спортсмен стал героем Олимпийских игр 1936 года, где завоевал четыре золотые медали на глазах фюрера Германии Адольфа Гитлера. Игры в столице нацистской Германии должны были стать триумфом "арийской нации", а оказалось, что лучших атлетов страны "сделал" темнокожий паренек. Позже выступление Оуэнса в Германии обросло мифами.

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По одной из легенд, триумф темнокожего атлета в Берлине настолько разозлил Гитлера, что тот отказался пожать руку спортсмену и покинул Олимпийский стадион. На самом же деле президент Олимпийского комитета Анри де Байе-Латур попросил Гитлера сохранить олимпийский нейтралитет и не приветствовать победителей лично после первого дня соревнований, когда лидер Германии поздравлял только немецких спортсменов. В первый день соревнований Гитлер в самом деле не пожал руку афроамериканцу, но это был Корнелиус Джонсон, а не Джесси Оуэнс.

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На Олимпиаде-1936 Оуэнс завоевал золотые медали в беге на 100 и 200 метров, эстафете 4 по 100 метров и прыжках в длину. Повторить его достижение удалось только спустя 48 лет – на Олимпиаде-1948 четыре золотых медали выиграл Карл Льюис.

В течение 35 лет Джесси выкуривал по одной пачке в день, что спровоцировало рак легких в агрессивной форме. Диагноз был поставлен в декабре 1979 года, а спустя четыре месяца легендарный спортсмен скончался. Ему было 66 лет. В 2016 году о подвигах Оуэнса на Олимпийских играх 1936 года сняли фильм под названием "Сила воли".

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