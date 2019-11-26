Легендарный советский хоккеист назвал Россию самой позорной державой в истории спорта

Вячеслав Фетисов

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Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли в НХЛ хоккеист Вячеслав Фетисов высказался в отношении ситуации с допингом в российском спорте. Напомним, грядут очередные санкции. Слова бывшего министра спорта приводит ТАСС. Как мы писали, WADA рекомендует отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года.

В частности, 61-летний функционер сказал:

"Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально".

Напомним, Исполком Всемирного антидопингового агентства 9 декабря рассмотрит российский вопрос. Встал он после обнаружения фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории с целью сокрытия использования запрещенных препаратов российскими спортсменами.

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Россия может быть отстранена на четыре года от всех международных соревнований и в таком случае рискует пропустить две Олимпиады и футбольные Евро-2020 и ЧМ-2022.

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