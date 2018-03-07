"Левченко не машина, а 20-летняя девочка": тренер – о выступлении нашей легкоатлетки

С 2 по 4 марта в Бирмингеме проходил зимний чемпионат мира по легкой атлетике, в котором украинские спортсмены не смогли завоевать ни одной медали.Одна из наших надежд на медаль – прыгунья в высоту Юлия Левченко – заняла пятое место. А выступлении наших атлетов рассказал гостренер Вячеслав Тыртышник.

"Я бы не стал называть это провалом, но конечно, неприятно. Досадно за Юлю Левченко, которая приучила нас к победам, победам красочным. И тут для меня, конечно, было сюрпризом, что она не справилась с детской для нее высотой (193 см). За полторы недели до отъезда она свободно взяла 195, сделала попыточку на 198... Была в совершенно хорошей форме. А здесь говорит: не на нахожу объяснений, сказать, что плохо себя чувствовала – не могу, видимо, к сожалению, просто не мой день. В конце концов, надо понимать, что она не машина, а 20-летняя девочка… Мы, конечно были уверены, что в этой дисциплине у нас будет медаль. И, получается, что заслуженную медаль в 4 по 400 у нас отобрали. Команда молодая, шесть мест в десятке, в принципе, считаю неплохо. 4-е место эстафета, 5-е место Левченко, 7-е место Ира Геращенко (тоже прыжки в высоту). И 19-летняя Алина Шух (пятиборье), которая все крепнет и крепнет со взрослыми спортсменами, добралась уже до 7-го места на взрослом чемпионате мира. 8-я Аня Рыжикова с двумя личными рекордами (бег на 400 м), что очень приятно. Ну и Марина Бех (прыжки в длину), которая тоже прыгнула слабо для себя, но, тем не менее, это 10-е место на чемпионате мира", – говорит Тыртышник.

Полное интервью со специалистом: "Наши спортивные результаты – следствие проблем страны вообще".