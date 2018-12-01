Линдси Вонн передумала завершать карьеру

Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что, возможно, не станет завершать карьеру по окончании текущего сезона.

Вонн в августе на своей странице в Instagram сообщила, что "этот сезон будет последним в карьере". На прошлой неделе американка получила травму, из-за которой не сможет принять участие в стартовом этапе Кубка мира в канадском Лейк-Луизе.

"Я уже говорила, что намерена завершить карьеру после этого сезона, но пропустить мой любимый этап было просто опустошительно для меня. В следующем году мне, вероятно, придется вернуться, чтобы просто посоревноваться в Лейк-Луизе", – сказала Вонн.

Вонн – двукратная чемпионка мира, четырехкратная победительница Кубка мира в общем зачете. На ее счету также рекордные 82 победы на этапах Кубка мира.

Ранее в мае мы писали, что Линдси Вонн в бикини занялась уборкой мусора на пляже. Знаменитая горнолыжница считает, что планету нужно защищать.



