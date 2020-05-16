Олимпийская чемпионка по волейболу поразила своими формами во время горячей солнечной ванны

От Жаклин Карвальо, которой дважды не было равных на Олимпийских играх, сложно оторвать взгляд

Одна из самых титулованных волейболисток в истории этого вида спорта бразильянка Жаклин Карвальо показала, что в свои 36 лет пребывает в отличной физической форме. В этом можно убедиться, посмотрев на свежие фото красотки в Instagram, на которых она запечатлена в соблазнительном бикини во время солнечных ванн. "Принимаю витамин D", – подписала горячие кадры Жаклин. Что ж, не зря его называют витамином молодости и жизни.

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Отметим, что волейболистка Жаклин Мария Перейра де Карвальо за свою карьеру дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр – она была золотой в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Что касается личной жизни спортсменки, то она замужем за Мурило Эндресом, который также играет в волейбол, у них есть сын Артур.

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Ранее сексуальная легкоатлетка показала фанатам необычное упражнение. На видео, которым поделилась Марина Бех-Романчук, она качает мышцы под призыв тренера: "Таз поднимай".

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