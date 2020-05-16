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Олимпийская чемпионка по волейболу поразила своими формами во время горячей солнечной ванны

16 мая, 21:01

Олег Люлька

От Жаклин Карвальо, которой дважды не было равных на Олимпийских играх, сложно оторвать взгляд

Одна из самых титулованных волейболисток в истории этого вида спорта бразильянка Жаклин Карвальо показала, что в свои 36 лет пребывает в отличной физической форме. В этом можно убедиться, посмотрев на свежие фото красотки в Instagram, на которых она запечатлена в соблазнительном бикини во время солнечных ванн. "Принимаю витамин D", – подписала горячие кадры Жаклин. Что ж, не зря его называют витамином молодости и жизни.

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Отметим, что волейболистка Жаклин Мария Перейра де Карвальо за свою карьеру дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр – она была золотой в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Что касается личной жизни спортсменки, то она замужем за Мурило Эндресом, который также играет в волейбол, у них есть сын Артур.

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Ранее сексуальная легкоатлетка показала фанатам необычное упражнение. На видео, которым поделилась Марина Бех-Романчук, она качает мышцы под призыв тренера: "Таз поднимай".

Смотрите, как спортсмены тренируются на карантине

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Бразилия WAGs Жаклин Карвальо волейболистка

Источник: Сегодня|Спорт

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