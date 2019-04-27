Любитель, победивший Ронни О’Салливана, два года назад занимался контрабандой

Джеймс Кэхилл пытался ввезти в Британию 7000 сигарет и 61 кг табака

Джеймс Кэхилл на чемпионате мира. Фото: Getty Images

Главной сенсацией первого круга чемпионата мира по снукеру стал проигрыш Ронни О’Салливана любителю Джеймсу Кэхиллу. После этой победы британские журналисты заинтересовались биографией Кэхилла и выяснили любопытные детали. Еще в 2017 году Джеймс попытался обмануть английскую налоговую систему на 17 тысяч фунтов. Джеймса задержали в манчестерском аэропорту с 7000 сигарет и 61 кг табака, в то время как допустимая норма перевозок для одного человека – это 200 сигарет и 250 граммов.

Юрист Кэхилла позже объяснил, что на эту аферу Джеймса подтолкнули другие игроки в снукер, посулив ему легкие деньги. Кэхиллу пришлось заплатить штраф за свою аферу и отработать неоплачиваемые 150 часов на пользу государства.

Напомним, что в марте этого года пятикратный чемпион мира Ронни О’Салливан стал первом игроком сделавшим 1000 сенчури. Кроме того, он первый игрок в истории снукера, заработавший 10 млн фунтов призовыми.

Чемпионат мира по снукеру завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счетом – 18:16.

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