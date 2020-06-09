"Мастерство не пропьешь": украинский гимнаст сбрил бороду после карантина и начал тренироваться

Олимпийский чемпион Олег Верняев сообщил о возвращении к занятиям в зале

Спортивные мероприятия постепенно возвращаются к жизни по всему мире, в том числе и в Украине. Очередное ослабление ограничений во время карантина позволило многим спортсменам приступить к занятиям не только на открытом воздухе, но и в зале. В частности наши представители спортивной гимнастики вернулись к тренировкам, о чем сообщил в соцсетях олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев. Ранее мы писали, что Верняев с пузиком на 1 мая жарил шашлыки.

Вчера гимнаст поделился своей фотографией, на которой хорошо видно его бороду, отрощенную во время карантина. Олег не упустил шанса рассказать, что не любит понедельники, хотя сам он при этом улыбается.

INSTAGRAM

А сегодня, во вторник, уроженец Донецка радостно сообщил, что вернулся для тренировок в зал на олимпийской базе в Конче-Заспе. Спортсмен показал ролик с завершением выступления на своих любимых брусьях, подтвердив, что "мастерство не пропьешь".

INSTAGRAM

Реклама

В конце весны Верняев сфотографировался с котом и без бороды.

Смотрите, как зимой Олег триумфально выступал на турнире в немецком Коттбусе

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама