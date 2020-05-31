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Редкач поднял штангу подбородком, свисая головой вниз, а Шовковский угостил кота "наркотиком": соцсети звезд спорта

31 мая, 01:19

Олег Люлька Олег Люлька

Самое интересное из Instagram-жизни известных украинских спортсменов за минувшие сутки

Шовковский угостил своего домашнего питомца незаурядным лакомством, у Верняева сорвалось свидание, а Подкопаева попала в рай на земле. Все это – в нашем обзоре соцсетей украинских спортсменов за минувшие сутки. Напомним, накануне мы писали, что Беленюк сдал тест на коронавирус, а Магучих показала новый имидж.

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Знаменитый в прошлом вратарь "Динамо", а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский сделал все, чтобы у его фолловеров потекли слюнки. Он по круговой схеме выложил на тарелке аккуратно нарезанные ломтики "украинского наркотика", как называют сало. И при этом с юмором подписал фото с этим произведением кулинарного искусства: "Скажи, готовить ты умеешь?" – "Я вкусно режу колбасу!". "Як українець може не любити сало?!" – задается у себя в Instagram риторическим вопросом СаШо. Кстати, Александр не забыл угостить салом своего кота.

INSTAGRAM
Шовковский кормит кота салом Видео: Instagram

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Шовковский и его кот

Шовковский и его кот / Фото: Instagram

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Известная украинская теннисистка Леся Цуренко показала, какой подарок получила от подруги по сборной Марты Костюк на свое 31-летие. Этот тортик мог бы стать отличным дополнением к столу с тарелочкой от Шовковского.

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Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева похвасталась ужином в окружении воды, огней и ванильно-розового неба. "Магия случилась", – подписала фото знаменитая спортсменка, проживающая сейчас в США. "Рай на земле", – отмечают ее фолловеры в комментариях.

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Известная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук в Буковеле спряталась под зонтиком со своим супругом пловцом Михаилом. Без жаркого поцелуя не обошлось. "С тобой я самая счастливая", – призналась супругу девушка. "Люблю беспредельно", – отвечает ей муж.

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Боксер Иван Редкач по прозвищу "Киллер" продемонстрировал, как поднимает тяжелую штангу своим подбородком, свисая головой вниз, словно летучая мышь. Вау!

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Выступающий в Венгрии украинский футболист Иван Петряк и его супруга-красавица Юлия показали, как крепко в свой один годик стоит на ногах их сынишка.

Серебряная призерка Олимпиады в Рио-2016 по фехтованию Елена Кравацкая выбралась на пляж "Аркадия" в Одессе. Солнышка она там, похоже, не дождалась, зато сама блеснула невероятно яркой фигурой.

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Между тем олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев предстал перед болельщиками в новом имидже. "Снова молодой, снова без бороды. Чьи глаза красивее – мои или Зверя?" – поинтересовался у своих фолловеров Верняев. "Однозначно, у кота", – написала ему в комментариях гимнастка Влада Никольченко. "Свидание отменяется", – отреагировал с юмором Олег. "Обидно, досадно, ну ладно", – поставила поэтическую точку в этом разговоре Влада.

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Смотрите, как Верняев выступал на брусьях перед карантином

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

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соцсети обзор Лилия Подкопаева Александр Шовковский Instagram Леся Цуренко спортсмены Олег Верняев Иван Редкач Марина Бех

Источник: Сегодня|Спорт

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