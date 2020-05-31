Редкач поднял штангу подбородком, свисая головой вниз, а Шовковский угостил кота "наркотиком": соцсети звезд спорта

Шовковский угостил своего домашнего питомца незаурядным лакомством, у Верняева сорвалось свидание, а Подкопаева попала в рай на земле. Все это – в нашем обзоре соцсетей украинских спортсменов за минувшие сутки. Напомним, накануне мы писали, что Беленюк сдал тест на коронавирус, а Магучих показала новый имидж.

Читайте также: Пышногрудая красотка, рэпер-транжира и сестра Шевченко: интересные факты о боях UFC в Лас-Вегасе

Знаменитый в прошлом вратарь "Динамо", а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский сделал все, чтобы у его фолловеров потекли слюнки. Он по круговой схеме выложил на тарелке аккуратно нарезанные ломтики "украинского наркотика", как называют сало. И при этом с юмором подписал фото с этим произведением кулинарного искусства: "Скажи, готовить ты умеешь?" – "Я вкусно режу колбасу!". "Як українець може не любити сало?!" – задается у себя в Instagram риторическим вопросом СаШо. Кстати, Александр не забыл угостить салом своего кота.

INSTAGRAM

Шовковский кормит кота салом Видео: Instagram

Реклама

Шовковский и его кот / Фото: Instagram

Читайте также: Шовковский покатал на самолете детей своей возлюбленной от предыдущего брака

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко показала, какой подарок получила от подруги по сборной Марты Костюк на свое 31-летие. Этот тортик мог бы стать отличным дополнением к столу с тарелочкой от Шовковского.

INSTAGRAM

Реклама

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева похвасталась ужином в окружении воды, огней и ванильно-розового неба. "Магия случилась", – подписала фото знаменитая спортсменка, проживающая сейчас в США. "Рай на земле", – отмечают ее фолловеры в комментариях.

INSTAGRAM

Известная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук в Буковеле спряталась под зонтиком со своим супругом пловцом Михаилом. Без жаркого поцелуя не обошлось. "С тобой я самая счастливая", – призналась супругу девушка. "Люблю беспредельно", – отвечает ей муж.

INSTAGRAM

Боксер Иван Редкач по прозвищу "Киллер" продемонстрировал, как поднимает тяжелую штангу своим подбородком, свисая головой вниз, словно летучая мышь. Вау!

INSTAGRAM

Читайте также: "Мы, мужчины, пускаем слюни, видя пышногрудых": скандальный боксер Редкач поддержал украинских женщин

Реклама

Выступающий в Венгрии украинский футболист Иван Петряк и его супруга-красавица Юлия показали, как крепко в свой один годик стоит на ногах их сынишка.

Серебряная призерка Олимпиады в Рио-2016 по фехтованию Елена Кравацкая выбралась на пляж "Аркадия" в Одессе. Солнышка она там, похоже, не дождалась, зато сама блеснула невероятно яркой фигурой.

INSTAGRAM

Между тем олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев предстал перед болельщиками в новом имидже. "Снова молодой, снова без бороды. Чьи глаза красивее – мои или Зверя?" – поинтересовался у своих фолловеров Верняев. "Однозначно, у кота", – написала ему в комментариях гимнастка Влада Никольченко. "Свидание отменяется", – отреагировал с юмором Олег. "Обидно, досадно, ну ладно", – поставила поэтическую точку в этом разговоре Влада.

INSTAGRAM

Смотрите, как Верняев выступал на брусьях перед карантином

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама