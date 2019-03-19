Месси и не снилось: бейсболисту заплатят 430 миллионов долларов!

Аутфилдер "Лос-Анджелес Энджелс" Майк Траут заключил самую крутую сделку мирового спорта

Майк Траут выбил для себя бомбовый контракт. Фото: Getty Images

Месси и не снилось: бейсболисту заплатят 430 миллионов долларов! //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/146/a16/5c9146a162df0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/146/a16/5c9146a162df0.png 2019-03-19T21:51:32+02:00 Другие Аутфилдер "Лос-Анджелес Энджелс" Майк Траут заключил самую крутую сделку мирового спорта

Бейсбольный клуб "Лос-Анджелес Энджелс" и их звездный аутфилдер Майк Траут заключили новый контракт на 12 лет с общей зарплатой 430 миллионов долларов!!! Это самый большой контракт в истории профессионального спорта.

Действие нового контракта 27-летнего бейсболиста начнется с 2020 года, когда истечет предыдущее соглашение между игроком и клубом: 144,5 миллионов долларов за 6 лет. По новому контракту, "ангел" Траут будет зарабатывать по 36 миллионов долларов в год и превзойдет питчера "Аризона Даймондбэкс" Зака Гринки, у которого – 34,4 миллиона.

Отметим, что Траут дважды становился MVP Американской лиги и сейчас проводит девятый сезон в MLB. На данный момент он занимает первое место в рейтинге бейсболистов по версии Sports Illustrated. Траут семь раз выступал на Матче всех звезд и дважды становился его MVP, а также шесть раз выигрывал престижную награду Silver Slugger Award.

До этого статусом самого большого контракта в истории профессионального спорта обладало соглашение между боксером Саулем Альваресом и стриминговой компанией DAZN на 365 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, бейсболист подарил певице Дженнифер Лопес кольцо за 4,5 миллиона долларов.

Также сообщалось, что матч по бейсболу в США едва не превратился в массовое побоище из-за неточного броска.

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