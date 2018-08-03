Украина завоевала первую в истории медаль на чемпионате Европы по летним видам спорта

Украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы по летним видам, который проходит в Глазго.

В технической программе украинский дуэт вышел под последним стартовым номером и уже знал результаты всех участниц. В результате, Яхно и Савчук набрали 92.6188 балла и уступили россиянкам на 2.4847 балла.

Отметим, что это был первый комплект медалей, разыгранный на первом в истории чемпионате Европы по летним видам спорта (объединенных чемпионатах Европы по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорте, прыжкам в воду, гольфу, гребле, спортивной гимнастике и триатлону).

Напомним, что сегодня серебряный призер чемпионата мира 2017 года и победитель чемпионата мира 2018 года в помещении российский прыгун в высоту Данил Лысенко был не допущен к чемпионату Европы из-за трех пропусков допинг-тестов в течение года.

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